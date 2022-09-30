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Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir eğitim kurumuna düzenlenen terör saldırısını kınadı.

IHA30 Eylül 2022 Cuma 16:36 - Güncelleme:
Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama
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Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir eğitim kurumunu hedef alan terör saldırısını kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'ın başkenti Kabil'de bugün bir eğitim kurumuna yönelik terör saldırısında öğrenciler dahil çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. İnsanlık dışı bu terör eylemini en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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