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Türkiye'den Afrika ülkesi ile kritik hamle! Savunma alanında imzalar atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 19:36 - Güncelleme:
Türkiye'den Afrika ülkesi ile kritik hamle! Savunma alanında imzalar atıldı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

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Erdoğan ve Kagame'nin huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.

İmzalanan anlaşmalar şunlar:

- "Ruanda Yayın Ajansı (RBA) ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Arasında Radyo ve Televizyon Alanında Mutabakat Zaptı"

- "Sivil Hava Aracı Kazaları ve Ciddi Kazaların Tahkikatına Dair İşbirliği Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye ile Ruanda Arasında Medya ve İletişim Alanında Mutabakat Zaptı"

- "Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Ruanda Savunma Bakanlığı Arasında İşbirliği İçin Mutabakat Muhtırası"

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