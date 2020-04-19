AA 19 Nisan 2020 Pazar 15:00 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 15:29

Millî Savunma Bakanlığı’nca aralıksız devam eden teröristle mücadele ve COVID19 salgınına karşı alınan tedbirler başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin hazırlanan video ile basın bilgilendirmesi yapıldı. COVID-19 salgını nedeniyle video şeklinde hazırlanan bilgilendirmede şunlar paylaşıldı:

COVID-19 İLE MÜCADELE

Silahlı Kuvvetlerimiz, kutsal vatan topraklarının (780 bin km² olan) güvenlik ve bütünlüğü ile 83 milyon vatandaşımızın huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü tehdit ve tehlikeye karşı,

Yurt içi ve sınır ötesinde, uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizi büyük bir azim ve kararlılıkla korumaya devam etmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen COVID-19 salgınına yönelik Milli Savunma Bakanlığınca devletimizin diğer kurumları ile koordineli olarak ciddi ve güçlü tedbirler alınmış, gelişmeler ışığında proaktif bir yaklaşım gösterilerek ivedilikle ve kararlılıkla bireysel ve kurumsal tedbirler alınmaya devam edilmektedir.

Bu kapsamda; Millî Savunma Bakanlığında oluşturulan Koronayla Mücadele Merkezi (KOMMER) tarafından Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak sistematik bir şekilde hareket tarzları üretilmekte, risk ve durum değerlendirmesi yapılmaktadır.

COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında Bakanlığımızın milli imkan ve kabiliyetleri kullanılarak, mevcut kapasiteleri geliştirilmek suretiyle çeşitli tipte maske, tulum ve hijyenik malzeme üretimine hız kazandırılmıştır. Bu kapsamda;

Dikimevi Müdürlüklerince maske üretiminin haftada toplam 3 milyona, tulum üretiminin 10 bine,

İlaç Fabrikası Müdürlüğünce, alkol bazlı dezenfektan üretiminin haftada 10 bin Litreye,

Makine Kimya Endüstrisi Kurumunca, maske üretiminin haftada 7 milyona, tulumun 100 bine, dezenfektan üretiminin 30 bin litreye çıkartılması planlanmaktadır.

COVID-19 hastalarına müdahale kapsamında bazı ilaçların tedarik ve üretimi için yurtdışı hammadde ve ilaç tedarik faaliyetlerimiz devam etmektedir. Numune hammadde ile AR-GE çalışmaları başlatılmış, ilaç geliştirme projemiz TÜBİTAK’a iletilmiştir.

Ayrıca, tasarım ve üretimi tamamen yerli ve milli olan sahra mekanik solunum cihazının prototip üretiminin tamamlandığını da bu vesileyle bir kez daha belirtmek isteriz.

Üretimin olabildiğince yükseltilerek sadece silahlı kuvvetlerimizin, diğer bakanlıklarımızın, kamu kurum ve kuruluşları ile halkımızın ihtiyaçlarının değil, aynı zamanda imkânlar ölçüsünde dost ve müttefik ülkelerin desteklenmesi de önem arz etmektedir.

COVID-19 ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemeleri Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak ile İtalya, İspanya, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova ve İngiltere’ye gönderilmiştir.

Celp ve terhislerle ilgili olarak, Yurdumuzun her köşesinde ve yurt dışında görev yapan Mehmetçiğin bu görev değişimi yurt çapında çok geniş kapsamlı bir hareketliliğe sebebiyet verecekti,

Bu durum, bugüne kadar karantina, şehirlerin izolasyonu, sokağa çıkma yasağı gibi sosyal hareketliliği asgariye indiren tedbirlerle yurt genelinde ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde sağlanan kazanımlara zarar verebileceği gibi TSK için hem de aileler ve toplum için büyük risk teşkil edebilirdi.

Bu sebeple, daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi Nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silahaltına alınmasının ertelenmesine, 16 Nisan 2020 tarihli ve 2414 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile “01 Kasım – 01 Aralık 2019 tarihleri arasında silah altına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresinin 1 ay uzatılmasına 7179 saylı Asker Alma Kanunun 5’inci maddesinin 2’inci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı tüm teşkilatı ile bu salgın riskine karşı teyakkuzdadır. Bu mücadelede temel ilkemiz uygulamakta olduğumuz tedbirlerin, yurt içi ve yurt dışı harekâtlarımızı, hudutlarımızın güvenliğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde hayata geçirilmesidir.

İDLİB’DEKİ FAALİYETLER

İdlib ile ilgili olarak; Adana, Astana, Soçi ve Moskova mutabakat ve protokollerine uygun olarak, ateşkesi sağlamak, ihlalleri engellemek ve insani yardımın ulaştırılmasını temin amacıyla sahadaki varlığımızı devam ettirmekteyiz.

Rusya Federasyonuyla 5 Mart’ta varılan mutabakat kapsamında Güvenli Koridorda sonuncusu 15 Nisan’da olmak üzere bugüne kadar toplam 4 Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir.

Ateşkesin muhafazası maksadıyla, mutabakatla üzerinde anlaşılan hususlar Rusya Federasyonu ile koordinasyon içerisinde yakından takip edilmektedir.

Gözlem Noktalarımız ve mevzilerimizde müteyakkız bulunulmaktadır. Gelişmeler bölgedeki birliklerimiz tarafından dikkat ve hassasiyetle takip edilmektedir.

PINAR BÖLGESİNDE SON 15 GÜNDE 53 PKK/YPG’Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Pınar Bölgesinde son on beş gün içerisinde sızma girişiminde bulunan 53 PKK/YPG’li terörist tespit edilerek kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

22 Ekim 2019 tarihli Soçi mutabakatı kapsamında Rusya Federasyonu ile müşterek icra edilen devriyelere devam edilmektedir. Sonuncusu 16 Nisan tarihinde olmak üzere bugüne kadar toplam 42 devriye icra edilmiştir.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât alanlarında birliklerimiz tarafından emniyet ve istikrarın sağlanması maksadıyla her türlü tedbir alınmakta, mayın/EYP temizliğine, yol Kontrol Noktalarında denetimlere, altyapı ve günlük hayata destek faaliyetlerine devam edilmektedir.

Son 15 gün içerisinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât Bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiştir.

LİBYA’DAKİ GELİŞMELER

Libya ile ilgili olarak bilindiği üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ihtiyaca bağlı olarak belirlenen sayıda personel ile Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümetine eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütülmektedir. Libya’daki ana gayemiz; Libya’nın toprak bütünlüğünün korunması, kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasıdır. Bölgedeki gelişmeler yakinen takip edilmektedir.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele harekâtı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız sürdürülen operasyonlarda, son on beş gün içerisinde 38 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Operasyonlar sırasında; çok sayıda hafif silah ve mühimmatı, bol miktarda havan mühimmatı, 2 adet AT-5 güdümlü tanksavar silahı, 58 adet RPG-7 tanksavar silahı ve mühimmatı, 47 adet el bombası, bol miktarda C-3 patlayıcı madde ile amonyum nitrat, 161 adet fünye, 34 adet el yapımı patlayıcı madde, 3 adet mayın ele geçirilmiştir.

Teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen 19 mevzi, sığınak, mağara ve depo tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir.

Hudut güvenliği, alınan tedbirler artırılarak hudut birliklerimiz tarafından 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır. Hudut birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak karşılık verilmektedir.

PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde son on beş günde 35.000’den fazla karton sigara ve 170 Kg. uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

Hudutlarda alınan tedbirlerin artırılması sonucunda yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan 3 DEAŞ TÖ mensubu yakalanmış, 1 PKK/KCK TÖ mensubu da teslim olmuştur. Hudut kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alınmaya devam edilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri Ege’de, Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası’nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir.

Doğu Akdeniz’de, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarımız çerçevesinde faaliyetlerine devam eden Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruçreis araştırma gemilerimiz ile Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimize; faaliyetleri süresince denizden ve havadan güvenlik desteği verilmektedir.

Deniz Kuvvetlerimiz "Harekâta Hazırlık Eğitimleri”ne aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda Ege Denizi'nde bulunan fırkateyn ve hücumbotlarımız su üstü ve kara bombardımanı atışları, denizaltılarımız tarafından Akdeniz’de torpido atışları başarıyla icra edilmiştir.

Ayrıca, Hava Kuvvetlerine ait uçaklarımız, Akdeniz’de Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimiz ile gece ve gündüz şartlarında müşterek eğitim faaliyetlerini başarıyla icra etmiştir.

NATO Deniz Muhafızı Harekâtı Deniz Özel Kuvvet Komuta Kontrol Elementi görevi Deniz Kuvvetleri Sualtı Taarruz Komutanlığı tarafından yürütülmekte olup, Deniz Muhafızı Harekâtına en fazla gemi katkısı yine Türkiye tarafından verilmektedir.

Ayrıca, 15 Nisan’da NATO Savunma Bakanları tarafından, COVID-19 gündemiyle salgınla mücadele kapsamında müttefikler arası muhtemel işbirliği alanları ile krizin orta ve uzun vadede güvenliğe etkileri istişare edilmiştir.

Aldığımız tedbirler, imkân kabiliyetlerimiz ve salgınla mücadele kapsamında geliştirdiğimiz yeteneklerimiz ittifak ortamında vurgulanmıştır.

FETÖ İLE MÜCADELEDE TOPLAM 19 BİN 397 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ

FETÖ ile mücadele ilgili kurumlarla koordineli olarak, yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde; 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar; toplam 19.397 personel Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmiştir. 5.034 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir.

Etkin, caydırıcı ve saygın vasıfları ile HARBE HAZIR olan Türk Silahlı Kuvvetleri; ülkemizin savunma ve güvenliği için; inanç, sabır ve fedakârlıkla, kendisine tevdi edilen her türlü görevi başarma azim ve kararlılığındadır.