19 Nisan 2020 Pazar 15:00 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 15:06

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Barış Pınarı Harekat Bölgesinde son on beş gün içerisinde sızma girişiminde bulunan 53 PKK/YPG’li terörist tespit edilerek kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

Son 15 gün içerisinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât Bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiştir.



Terörle mücadele harekâtı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız sürdürülen operasyonlarda, son on beş gün içerisinde 38 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

FETÖ ile mücadele ilgili kurumlarla koordineli olarak, yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde; 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar; toplam 19.397 personel Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmiştir. 5.034 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Rusya Federasyonuyla 5 Mart’ta varılan mutabakat kapsamında Güvenli Koridorda sonuncusu 15 Nisan’da olmak üzere bugüne kadar toplam 4 Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir.

Libya’daki ana gayemiz; Libya’nın toprak bütünlüğünün korunması, kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasıdır. Bölgedeki gelişmeler yakinen takip edilmektedir.

Deniz Kuvvetlerimiz "Harekâta Hazırlık Eğitimleri”ne aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda Ege Denizi'nde bulunan fırkateyn ve hücumbotlarımız su üstü ve kara bombardımanı atışları, denizaltılarımız tarafından Akdeniz’de torpido atışları başarıyla icra edilmiştir.

Doğu Akdeniz’de, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarımız çerçevesinde faaliyetlerine devam eden Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruçreis araştırma gemilerimiz ile Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimize; denizden ve havadan güvenlik desteği verilmektedir

Haftalık maske üretiminin 10 milyona, tulum üretiminin 110 bine, dezenfektan üretiminin 40 bin litreye çıkarılması planlanıyor.