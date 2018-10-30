Fatih gemisi, ilk sondaj için yola çıktı

Milli sondaj gemisi Fatih, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı törenle Akdeniz'de ilk sondaj için yola çıktı.
Bakanı Dönmez: Enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımıyla kendi gemimizle derin deniz sondajını gerçekleştiriyoruz
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.