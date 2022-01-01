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Güncel

Türkiye'den Almanya'daki çirkin saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Iserlohn şehrinde bir Müslüman mezarlığına düzenlenen saldırıyı kınadı.

DHA1 Ocak 2022 Cumartesi 23:50 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 23:50
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Almanya'nın Iserlohn şehrinde bir Müslüman mezarlığına saldırı gerçekleştirildiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yeni yıl gecesinde meydana gelen saldırı, son dönemde özellikle Avrupa'da yükselişe geçen ve Müslümanların mezarlıklarını dahi hedef haline getiren hastalıklı İslam karşıtı zihniyetin yeni bir göstergesidir. Bu elim saldırının faillerinin belirlenerek adalete teslim edilmelerini ve hakkettikleri cezaya çarptırılmalarını temenni ediyoruz. Keza bu tür hadiselerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını arzu ediyoruz."

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