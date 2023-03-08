İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2023 Çarşamba / 16 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9446
  • EURO
    19,9843
  • ALTIN
    1105.98
  • BIST100
    5438.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'den AP binasındaki çirkin etkinliğe kınama
Güncel

Türkiye'den AP binasındaki çirkin etkinliğe kınama

Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Parlamentosu binasında PKK/PYD/YPG terör örgütünün elebaşları ve destekçilerinin ülkemiz karşıtı etkinlik gerçekleştirmesini şiddetle kınıyoruz.

IHA8 Mart 2023 Çarşamba 21:17 - Güncelleme:
Türkiye'den AP binasındaki çirkin etkinliğe kınama
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) binasında gerçekleşen PKK/PYD/YPG terör örgütleri tarafından Türkiye'ye karşı yapılan terör propagandasını kınadı. Açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun terörle mücadeledeki ikiyüzlü tutumu ve samimiyetsizliğinin bir kez daha gözler önüne serildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu binasında PKK/PYD/YPG terör örgütünün elebaşları ve destekçileri tarafından ülkemiz karşıtı bir etkinlik gerçekleştirilmesini şiddetle kınıyoruz. Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde yer alan ve ülke bütünlüğümüzü hedef alan bir terör örgütünün propagandasına hizmet eden bu tür faaliyete imkan sağlanması kabul edilemez" denildi.

"AP TERÖRLE MÜCADELEDEKİ İKİ YÜZLÜ TUTUMUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Açıklamanın devamında, "Bu durum, Avrupa Parlamentosu'nun terörle mücadeledeki ikiyüzlü tutumunu ve samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Ülkemizin ismini de zikrederek meşruiyet kazandırılmak istenen bu faaliyete izin verilmesi, AB'nin uluslararası yükümlülükleriyle de çelişmektedir. Türkiye, ayrım gözetmeden tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. AB kurumları ve üye ülkelerden beklentimiz, uluslararası güvenliğe tehdit teşkil eden terörizmle mücadelemizde yanımızda durmasıdır" ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.