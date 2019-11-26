Türkiye, Arnavutluk için harekete geçti! Yardım uçakları yola çıktı

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD koordinasyonunda, arama-kurtarma araçları ve personelini taşıyan uçak Ankara'dan hareket etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Yardımcısı Taşdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün sabah saat 05.54'te Arnavutluk'un başkenti Tiran'a 30 kilometre uzaklıktaki Dıraç'ta deprem meydana geldiğini anımsattı. Deprem sonrası Arnavutluk'ta ciddi bir hasar oluştuğunu gördüklerini belirten Taşdelen, ellerindeki bilgilere göre, 13 kişinin öldüğünü, 600'ün üzerinde de yaralının olduğunu söyledi.

Hamza Taşdelen, depremin ardından Türkiye'nin tüm kurumlarıyla hemen harekete geçtiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Şu anda 3 orta sınıf arama-kurtarma aracıyla beraber 15 arama-kurtarma teknisyenimizi kargo uçağımızla gönderiyoruz. Yanı sıra Sağlık Bakanlığı UMKE'den 6, Kızılay'dan 2, AFAD ve Kızılay'dan yine 2 personelle beraber 27 kişiyi gönderiyoruz. Oradaki gelişmeleri takip edip, arkadaşlarımızdan da bilgileri alıp, gerekli ihtiyaçlar neyse onları da göndermek üzere hazırlıklarımız var. Kızılay bu kapsamda, 120 çadır, 250 battaniye ve 100 hijyen setlik bir hazırlık yaptı. AFAD olarak biz de gerekli hazırlıklarımız yaptık sevk edilmek üzere. Arnavutluk'un yanındayız."

- "SAĞLIK BAKANLIĞIMIZ, BİR YARALIYI AMBULANS UÇAKLA GETİRECEK"

Türk vatandaşlarının kaldığı bir otelde de yıkım olduğu bilgisini aldıklarını ifade eden Taşdelen, şunları kaydetti:

"Bir vatandaşımızın beli kırılması şeklinde bir yaralanma durumu söz konusu. Sağlık Bakanlığımız ivedi bir şekilde ambulans uçağını kaldırıp yaralı vatandaşımızı getirecek. Ayrıca bu kargo uçağımız da oradan gelemeyen Türk vatandaşlarımızı tahliye için getirecek."

- "ENKAZ ALTINDA KALAN İNSANLAR OLABİLİR"

Taşdelen, Arnavutluk için saat 10.40'da Avrupa Birliği Acil Durum Koordinasyon Merkezi üzerinden bir yardım çağrısı yapıldığına dikkati çekerek, "Bu yardım çağrısı kapsamında biz de harekete geçtik. Enkaz altında kalma ihtimali olan insanlar olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Yardım ekiplerini taşıyan uçak, akşam saatlerinde Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalandı.