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Türkiye'den Bangladeş'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'te meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

AA5 Haziran 2022 Pazar 17:57 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bangladeş'in Chittagong kenti yakınlarındaki konteyner deposunda dün meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada "Dost ve kardeş Bangladeş halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bangladeş basınına göre, Chittagong kentinde dün gerçekleşen patlama ve sonrasında çıkan yangın nedeniyle 49 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı.

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