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Türkiye'den Belçika mahkemesinin PKK kararına tepki: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, 'Belçika İddianame Odasının açıkladığı ve Belçika Federal Savcılığı tarafından PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı yargı sürecinin başlatılmasını önleyen karar kabul edilemez.' değerlendirmesinde bulundu.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Belçika mahkemesinin terör örgütü PKK kararına ilişkin, "Belçika İddianame Odasının açıkladığı ve Belçika Federal Savcılığı tarafından PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı yargı sürecinin başlatılmasını önleyen karar kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Aksoy, Belçika İddianame Odasının Ariadna davasına ilişkin kararı hakkındaki bir soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "Belçika İddianame Odasının açıkladığı ve Belçika Federal Savcılığı tarafından PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı yargı sürecinin başlatılmasını önleyen karar kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Belçika Federal Savcılığının PKK'nın terör örgütü niteliği konusunda sunduğu tüm kanıtlara rağmen alınan bu kararın, mevcut haliyle, terör örgütlerine çok tehlikeli bir istismar alanı açtığına işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu karara karşı Belçika Yüksek Mahkemesine gitme imkanı bulunmaktadır. Türkiye hukuk mücadelesini kararlılıkla takip edecektir. Müttefikimiz Belçika’nın terörle mücadele sorumluluğu çerçevesinde hareket etmesini ve PKK terör örgütüne karşı gereken adımları atmasını bekliyoruz."

Belçika mahkemesinden PKK kararı

Brüksel'de bir alt mahkeme, aralarında terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa elebaşlarının da olduğu 30'dan fazla kişi ve kurumun terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanamayacağı kararını onadı.

Brüksel İddianame Odası, PKK terör örgütü üyeleri ve kurumlarla ilgili Federal Savcılık İddianamesi'ne ilişkin takipsizlik kararı aldı. Böylelikle, İddianame Odası, "PKK'nın sözde Avrupa elebaşlarının da olduğu 30'dan fazla kişi ve kurumun terörle mücadele kapsamında yargılanamayacağına, PKK'nın uluslararası olmayan bir çatışmanın tarafı olduğuna, bu nedenle Belçika mahkemelerinin bu davaya bakmaya yetkisi olmadığı" kararına vardı.

Konunun uluslararası insancıl hukukun geçerli olduğu mahkemelere sevk edilmesi görüşüne yer veren Brüksel İddianame Odası, davanın Belçika Ceza Mahkemesine taşınmasını engelledi.

Davaya ilişkin gerekçeli kararın birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor. Gerekçeli karara göre, davanın temyize götürülmesi imkanı bulunuyor.

 

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