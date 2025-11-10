Türkiye'den bir başarı daha! Hamas 11 yıl sonra İsrail'e teslim etti

AA muhabirine bilgi veren güvenlik kaynakları, "Hadar Goldin'in naaşının 11 yıl sonra İsrail'e verilmesinin Türkiye tarafından başarıyla sağlandığını doğruluyoruz. Bu başarı, yoğun çabaların sonucudur. Goldin'in naaşının İsrail'e iadesi Hamas'ın ateşkese açık bağlılığının bir yansımasıdır. Aynı zamanda tünellerde mahsur durumdaki 200 civarında Gazzeli sivilin güvenli bir biçimde tahliyesi için de çabalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail, Hamas'ın Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla bugün teslim ettiği cesedin 2014'te esir alınan askeri Goldin'e ait olduğunu doğrulamıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, teslim alınan cesedin kimlik tespitinin yapıldığı belirtilmişti.

Ceset kalıntılarının İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 2014'te düzenlediği saldırılar sırasında Hamas tarafından ele geçirilen Goldin'e ait olduğu açıklanmıştı.

- HAMAS, GOLDİN'İN CESEDİNİ KIZILHAÇ ARACILIĞIYLA İSRAİL'E TESLİM ETMİŞTİ

Hamas, 2014'te ele geçirilen İsrailli asker Hadar Goldin'e ait olduğu bildirilen ceset kalıntılarını Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) heyetine gün içinde teslim etmişti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir'in, hükümet yetkililerine esir Goldin'in cesedi karşılığında İsrail işgalindeki Refah kentinde mahsur kalan 200 Hamas mensubunun güvenli geçişine izin verilmesini önerdiğini aktarmıştı.

Söz konusu öneriye Başbakan Binyamin Netanyahu'nun karşı çıktığı bildirilmişti.

Öte yandan ABD'nin Tel Aviv yönetimine Goldin'in cesedi karşılığında İsrail ordusunun işgali altındaki Refah kentinde mahsur kalan 200 Hamas mensubuna güvenli geçiş sağlanması konusunda baskı yaptığı aktarılıyor.

