AA 17 Nisan 2020 Cuma 16:53 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 16:53

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadelede dezavantajlı gruplara yönelik başlatılan çalışmada, yaklaşık 17 tonluk gıda ve hijyen destek paketleriyle 65 yaş üstü ile ihtiyaç sahibi aileleri içeren 1500 haneye destek sağlandı.



Gıda ve hijyen paketleri, Köstence ve Bükreş 5. Sektör Sosyal Yardımlar ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlükleri, Romanya Müslümanları Müftülüğü, Romanya Demokrat Türk Birliği ve Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği iş birliğinde, Bükreş ve Köstence merkez başta olmak üzere Köstence'ye bağlı Başpınar, Bayramdede, Cumpana'nın aralarında bulunduğu yaklaşık 10 ayrı beldede yaşayan ailelerin evlerine ulaştırıldı.



Kovid-19 ile mücadeleye destek kapsamında yapılan çalışmalar dar gelirli aileler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yardımların ulaştığı belediyelerin başkanları ile Sosyal Yardımlar ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü yetkilileri, yaşanan bu zor günlerde evlerinden çıkamayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi aileler için zaruri olan gıda ve hijyen paketleri için TİKA'ya teşekkür etti.



Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf, Romanya Müslümanları Müftülüğü ve Romanya'da yaşayan Müslüman toplumu adına bu destekten müteşekkir olduklarını söyledi.

Yusuf, "Bütün dünyayı kuşatan bu salgından ve onun getirmiş olduğu hastalığın karşısında Yüce Mevlamız, bizleri ve anavatanımız olan Türkiye Cumhuriyeti'ne inayetini lütfeylesin. Her daim mağdurların, mazlumların, gariplerin yanında yer almış, çaresizlere kucak açmış necip milletimizden rahmetini esirgemesin." dedi.



TİKA Romanya Koordinatörü Yasemin Melez Biçer de dün ve bugün olduğu gibi TİKA'nın Romanya'nın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

