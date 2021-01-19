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Türkiye'den, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilciğine Kubis'in atanmasını memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilciliği görevine Slovakyalı Jan Kubis'in atanmasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

AA19 Ocak 2021 Salı 10:29 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 10:30
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Slovakya'da daha önce Dışişleri Bakanı olarak da görev yapan Kubis'in son olarak BM Lübnan Özel Koordinatörü olarak görev yaptığı, pek çok bölgesel ve uluslararası kuruluşta önemli ve zorlu görevler üstlendiğine dikkat çekildi.

"Kubis’in, tecrübe ve birikimleri ışığında, Libya’da kalıcı barışın ve istikrarın tesisine yönelik ulusal uzlaşı çabalarına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin Libya'da siyasi çözüme ulaşılması amacıyla Kubis'in çabalarına destek olacağının altı çizildi.

Açıklamada, Kubis'e yeni görevinde başarılar dilenirken, bu görevi bir süredir vekaleten yürüten Stephanie Turco Williams'a da çalışmalarından ötürü teşekkür edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gassan Selame'nin istifasının ardından uzun süredir boş kalan göreve 18 Ocak'ta Kubis'i atadığını duyurmuştu.

Lübnanlı eski temsilci Selame'nin Haziran 2017'de getirildiği görevden Mart 2020'de "sağlık nedenleri" yüzünden istifasının ardından BM'de Libya diplomasisini yürütecek isim, yaklaşık 10 aydır belirlenememişti.

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