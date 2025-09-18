Türkiye'den BM'den Suriye vurgusu: Merkezi yönetim ve ulusal ordu vazgeçilmezdir

Yıldız, BM Güvenlik Konseyinde "Orta Doğu'daki Durum" başlığı altında düzenlenen oturumda, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde barış ve istikrarın sağlanması için "sürekli" çaba gösterilmesi gerektiğini belirten Yıldız, "Suriye'de merkezi bir yönetim ve ulusal bir ordunun kurulması, birlik ve istikrar için vazgeçilmezdir." dedi.

Yıldız, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve istikrarını yeniden tesis etmiş bir Suriye'nin, daha geniş güvenlik risklerinin önlenmesinde de "kilit öneme sahip" olacağını söyledi.

Türkiye'nin bu yöndeki çabalarına atıfta bulunan Büyükelçi Yıldız, Suriye, Ürdün ve ABD tarafından bu yönde ortaya konulan "Süveyda yol haritası"nı da "memnuniyetle karşıladıklarını" ifade etti.

Yıldız, "Türkiye, Suriye toplumunun tüm bileşenleri için barış, güvenlik ve istikrarı teşvik eden girişimleri destekleyecektir." ifadesini kullandı.

İSRAİL'İN SALDIRGAN POLİTİKASINI ELEŞTİRİ

Türk Büyükelçi Yıldız, Suriye'ye yönelik saldırılarıyla ülke istikrarına zarar veren İsrail'in saldırgan politikasını eleştirdi.

Suriye'deki geçici hükümetin işleyişini zorlaştıran gelişmeleri anlatan Yıldız, "İsrail'in saldırganlık politikasını, Suriye'yi zayıf ve parçalanmış tutma siyasetini yeniden gözden geçirmesi ve Suriye'nin istikrarının bölgedeki herkesin güvenliğine de hizmet ettiğini kabul etmesi de önemlidir." diye konuştu.

Yıldız, bu bağlamda, Suriye hükümetinin terör örgütü DEAŞ'a karşı verdiği mücadele ve SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile yürüttüğü müzakereye değindi.

Suriye'nin DEAŞ'la mücadele kapasitesini son 9 ayda "önemli ölçüde güçlendirmiş olmasının" dikkati çekici olduğunu kaydeden Yıldız, Suriye hükümeti ile PKK/YPG (SDG) arasında varılan anlaşmanın henüz tamamen uygulanmamış olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Yıldız, "SDG zaman kazanmaya devam ediyor ve Suriye için birleşik bir geleceğe ilgi göstermiyor; umarız bu durum değişir. SDG üzerinde daha fazla baskı oluşturulmalıdır." dedi.

"Suriye'yi rayında tutmak ortak sorumluluğumuzdur." diyen Yıldız, parçalanma riski taşıyan fikir ve girişimlerin kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.