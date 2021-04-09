Türkiye'den ''Boeing 737 Max'' kararı! Ve başladı

AA 09 Nisan 2021 Cuma 14:19 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 14:55

Edinilen bilgiye göre, ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından gerekli uçuş onaylarını alan uçakların Türkiye'deki test uçuşları da gerçekleştirilmeye devam ediyor. İlk aşamada kuyruk tescilleri "TC-LCA" ve "TC-LCE" olan iki uçak, tarifeli seferlerde görevlendirilecek. İlk tarifeli uçuş ise 12 Nisan'da İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı uçuşu olacak.

MARMARA DENİZİ ÜZERİNDE BİR SAAT UÇTU

THY'nin MAX uçakları bugün itibariyle test uçuşlarına başladı. Sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan havalanan TC-LCE kuyruk tescilli uçak, iki yıl aradan sonra gökyüzüyle buluşan ilk MAX oldu. Kalkışının ardından Marmara Denizi üzerinde bir saat boyunca test uçuşu yapan MAX, yine Atatürk Havalimanı'na başarıyla indi. İlk uçuşa ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolcusuz havalanan uçakta herhangi bir arıza olmadığını belirtti.

- 267 KİŞİLİK ÖZEL BİR EKİP EĞİTİM ALIYOR

THY yeniden gökyüzüyle buluşacak uçaklarda görev alacak özel bir ekip belirledi. Pilot ve kabin memurlarından oluşan 267 kişilik uçuş ekibi aldıkları eğitim ile "B737 MAX" tipi uçaklara ve yaşanan sürece her yönüyle hakim olacak. Bu uçaklar ile seyahat edecek yolcuların aklındaki tüm soru işaretleri kabin ekipleri tarafından yanıtlanacak. Yeniden uçmaya başlayan uçak sayısı arttıkça eğitim alan ekip de genişleyecek.

İki yıl önce bir yazılım arızası nedeniyle tüm dünyada operasyonları durdurulan "B737 MAX" tipi uçaklar için uygulanan yazılım ve eğitim iyileştirmeleri en yüksek standartlara göre tasarlandı ve test edildi. Boeing şirketinin, en güvenilir uçaklar arasında yer almasını hedeflediği uçak tipi çalışmalar sonucunda Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA), ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden gerekli uçuş onaylarını almayı başardı.

THY, yeniden uçuşa geçecek uçakları için gerekli tüm prosedür ve testleri en yüksek standartta uyguluyor.

ABD, KANADA VE AVRUPA'DA UÇMAYA BAŞLADI

SHGM, Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan kazalar sonrası 2019 yılı mart ayında uçuş yasağı getirilen bakım, uçuşa elverişlilik ve uçuş eğitimlerinde yapılan değişiklikler sonrası ülke otoritelerin verdiği izinler doğrultusunda ABD, Kanada ve Avrupa'da uçuşlara yeniden başlayan Boeing 737 MAX tipi uçaklarının Türkiye'de tekrar uçabilmesi için Uçuşa Elverişlilik Direktifi yayınlamış, direktifteki işlemlerin gerçekleştirildiği uçakların Türkiye'de uçabilmesine izin vermişti

BOEİNG MAX UÇAKLARININ YERE İNDİRİLMESİ HAKKINDA

10 Mart 2019 tarihinde Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden 149 yolcu ve 8 mürettebatı ile Kenya'nın Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçaktan kurtulan olmadı. 2018 yılı üretim tarihli uçağın aynı modeli de 29 Ekim 2018'de adı büyük bir kazaya daha karışmıştı. Endonezya Lion Havayolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçak, Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken denize düştü. Kazada 181 yolcu ve 8 mürettebat yaşamını yitirdi. Etiyopya Havayolları'nın düşen Boeing 737 Max 8 ile beraber aynı model uçağın son 5 ayda ikinci kez düşmesi sonrası dikkatler Max 8 tipi uçaklara çevrilmişti. Dünya genelinde birbiri ardına havayolu şirketleri Boeing 737 Max 8 tipi uçakları yere indirme kararı almışlardı.