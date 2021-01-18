Türkiye'den bölgede kritik hamle: Üçlü mekanizmalar kazandırdı

AA 18 Ocak 2021 Pazartesi 15:01 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 15:23

Çavuşoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'ın moderatörlüğünde çevrim içi düzenlenen "Yeniden Asya: Türkiye'nin Asya Ülkeleri ile Ticaretinin Geliştirilmesinde Yeni Perspektifler" konferansına katıldı.

Türkiye'nin Avrupa kıtasının doğusunda, Asya'nın da en batısında yer alan bir ülke olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Bu benzersiz konumumuzu en iyi şekilde değerlendirmek için hep birlikte çalışıyoruz. Hem Doğu hem Batı'yla ilişkilerimizi artırmaya çalışıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, önceki haftalarda hem Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) grubu, hem de Avrupa Birliği'nin (AB) Ankara'daki büyükelçileriyle bir araya geldiklerini anımsatarak, bugün de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı misafir edeceklerini belirtti.

Son 1 ayda Endonezya, Bangladeş ve Pakistan'ı ziyaret ettiklerini ve ana gündem maddelerinin yatırım, ticaret ve savunma sanayi konuları olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, öte yandan Portekiz ve İspanya'ya gittiklerini de hatırlattı.

Bu hafta da Brüksel'de Türkiye'nin AB perspektifini güçlendirmek için çeşitli isimlerle önemli temaslarda bulunacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu temas ve ziyaretlerimiz çok yönlü girişimci ve insani dış politikamızın bir parçasıdır. Ülkemizin, yatırımcılarımızın ve üreticilerimizin çıkarı neredeyse oraya yöneliyoruz." diye konuştu.

- "BİZİM DE BU KITANIN ASLİ UNSURU OLARAK BU GELİŞMELERE KAYITSIZ KALMAMIZ DÜŞÜNÜLEMEZ"

Çavuşoğlu, Türk milletinin en ayırıcı özelliklerinden birinin "girişimci ruhu" olduğunu belirterek, bütün dünyayla temas kuran bir bakanlık olarak bunu bizzat gördüklerini kaydetti.

Dünyanın her yerinde mutlaka bir Türk girişimci bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Biz de insanımızın bu özelliğini dış politikamıza yansıtıyoruz. Her coğrafyada bayrak gösterip insanımızın önünü açıyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, ayrıca Türkiye'nin, dünyanın 5. büyük diplomatik ağına sahip olduğunu da hatırlattı.

Büyükelçilere verdikleri en önemli görevlerden birinin "ekonomi ve ticaret diplomasisi" olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, bugün büyükelçilere hitap edeceğini ve burada onlara en önemli görevlerinin gittikleri ülkelerle ticareti ve ihracatı artırmak olduğunu söyleyeceğini kaydetti.

Çavuşoğlu, Merkez Bankasının son yaptığı bir çalışmayı hatırlatarak, "Bu çalışma, yeni büyükelçilik açtığımız 39 ülkeyle ticaretimizin yüzde 27 arttığını gösteriyor. El birliğiyle yürüttüğümüz ticaret diplomasinin somut sonuçlarını almak bizler için en büyük ödüldür." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, DEİK'in çevrim içi düzenlediği "Yeniden Asya" Konferansı'nda konuştu:

Bakan Çavuşoğlu, Asya'nın bugünkü önemine işaret ederek, "Tarihin sarkacı bir kez daha ana kıta Asya'ya yöneldi. 19 ve 20. yüzyıllar sırasıyla Avrupa ve Amerika asırlarıydı. Bugün tüm veriler 21. yüzyılın Asya asrı olacağını gösteriyor. Birçok ülke de bu gerçeğin bilinciyle hareket ediyor." şeklinde konuştu.

"Bizim de bu kıtanın asli unsuru olarak bu gelişmelere kayıtsız kalmamız düşünülemez. Bu anlayışla sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2019'da Yeniden Asya girişimini ilan ettik. Girişimin amacı Asya'yla yeniden daha güçlü bağlanmak ve özellikle ekonomik ilişkilerimizi ilerletmek. Yeniden Asya, aslında sizlerin önünü daha fazla açmak için ortaya konan bir girişimdir."

Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'nin Yeniden Asya bağlamındaki adımlarını yavaşlattığını, ancak buna rağmen bölgedeki faaliyetleri sürdürdüklerine işaret ederek, "Tüm bakanlıklarımızın ve cumhurbaşkanlığı üst kurullarının da aralarında bulunduğu 31 kurumdan müteşekkil bir eş güdüm kurulu kurduk. Geçen yıl 31 ülke için 40 ana faaliyet alanında eylem planları oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, salgından önce bölge uzmanı akademisyen ve uzmanlar ile Asya ülkelerinin Ankara'daki büyükelçileriyle bir araya geldiklerini ve onların düşünce ve tavsiyelerini aldıklarını aktardı.

Salgın döneminde 33 Asya ülkesine destek sağladıklarını kaydeden Çavuşoğlu, aşı konusunda ise Çin'le önemli iş birliğine gittiklerini hatırlattı.

Çavuşoğlu, bölgede atılacak adımları belirlerken bölgenin fotoğrafının iyi çekilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, yaklaşık 14 trilyon dolarlık milli hasıla ile Çin'in dünyanın başlıca üretim, ticaret ve yatırım merkezi olduğunu ve 2028 yılı itibarıyla dünyanın en büyük ekonomisi olacağının tahmin edildiğini aktardı.

Bölge ülkelerinin ise bir yandan ekonomik olarak bağlı oldukları Çin ve diğer yandan güvenlik bakımından bağlı oldukları ABD arasında hassas bir denge kurmaya çalıştıklarına değinen Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya ülkelerinin gelişmişlik düzeylerindeki farklara rağmen Asya Pasifik coğrafyasının gelecek vadeden parlak yıldızları olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) bünyesinde ekonomik entegrasyon hususunda önemli adımlar atıldığını belirtti.

Karşıda 10 ülke, 650 milyon nüfus ve 3 trilyon dolara yaklaşan dev bir pazar olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz biz de hükümetimiz döneminde yaklaşık 3 sene önce ASEAN'ın sektörel diyalog ortağı olduk ve ortak bir fon kurduk. 2019-2023 dönemini kapsayan ortak bir yol haritası çerçevesinde ülkemiz ve çeşitli ASEAN ülkeleri tarafından 15 proje ASEAN sekreteryasına sunuldu. Kamu-özel sektör ortaklığı ile yenilenebilir enerji kaynakları, sürdürülebilir kalkınma, eğitim, kültür, turizm, ticaret, yatırım ve e-ticaret de dahil olmak üzere pek çok alanda iş birliğimizi derinleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda, DEİK bünyesinde ASEAN Çalışma Grubu kurulması da önemli bir adımdır."

- ASEAN ÜLKELERİ İLE YAKIN İLİŞKİLER

ASEAN ülkelerinin tamamında Türkiye'nin büyükelçiliklerinin bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, Ankara'da ise 8 ASEAN ülkesinin büyükelçiliğinin bulunduğunu, büyükelçiliği bulunmayan Laos ve Myanmar'ın büyükelçilik açmaları konusunda teşvik edildiğini anlattı.

Çavuşoğlu, gerçekleştirdiği Endonezya ziyaretinde ASEAN ile daha yakın iş birliği üzerinde durduklarını, dünyanın 4. büyük ülkesi konumunda olan Endonezya'da özellikle savunma sanayii alanında, müteahhitlik ve sağlık sektöründe büyük fırsatlar olduğunu aktardı.

Endonezya'nın Türk firmalarıyla yakın iş birliği yapmak istediğini belirten Çavuşoğlu, sessiz diplomasi ile bu hususta önemli sonuçlar almaya çalıştıklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, "ASEAN'ın yanı sıra gözden geçirilmiş Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması da gerçekten tarihi bir anlaşmadır. Bunun yansımalarını takip ediyoruz. Diğer taraftan, bu anlaşmanın dışında da kalmak istemiyoruz." diye konuştu.

Güney Asya'nın, hızla büyüyen ekonomisi ve yoğun nüfus gücüyle bir üretim merkezi haline geldiğini kaydeden Çavuşoğlu, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Hindistan'da savunma sanayii ve yenilenebilir enerji konularında büyük bir potansiyel olduğuna değindi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Halen Türk şirketlerince yürütülen önemli metro, tünel, baraj projeleri mevcut. Hindistan dünyanın en büyük 2. nüfusuna sahip, devasa bir ülke. Bu fırsatları değerlendirmek için birlikte çalışmamız lazım. Pakistan ile yakın siyasi ilişkilerimiz, savunma sanayii başta olmak üzere önemli imkanlar sunuyor. Bugün sayısı 100'den fazla önemli firmamız Pakistan'da yoğun faaliyet gösteriyor. Gerçekleştirdiğimiz son ziyarette de şirketlerimizin yaşadığı bazı sorunları öncelikli konu olarak takip ettik. Ülkenin ticaret ve yatırım merkezi, Güney Asya'nın en stratejik liman şehirlerinden biri olan Karaçi'de yeni başkonsolosluk binamızın açılışını yaptık. Diğer taraftan, bölgesel hükümet de Türk yatırımcıları beklediklerini özellikle söylediler. Burada açtığımız başkonsolosluk binası dünyanın en büyük başkonsolosluklarından biri oldu."

Çavuşoğlu, 2020'de salgına rağmen yüzde 5 büyüyen ve hızla şehirleşen Bangladeş'in alt yapı ve sağlık sektöründe büyük imkanlar sunduğunu, Türkiye ile iş birliği yapmak istediğini ve Türkiye'nin Bangladeş ile yakın siyasi ilişkilerinin buna imkan sağladığını belirtti.

Kafkas ülkeleri ve Orta Asya cumhuriyetlerindeki potansiyele de dikkati çeken Çavuşoğlu, bölgenin denize çıkışı olmadığını hatırlatarak, bu bölgede ulaştırma konusunun ciddi bir sınama teşkil ettiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin hayata geçirilmesi ile ilk kez bir trenin bu sene Çin Halk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye, Türkiye'den de Avrupa'ya ulaştığını hatırlattı.

- BÖLGE ÜLKELERİYLE ÜÇLÜ MEKANİZMALAR

Türkiye'nin ilk ihracat treninin geçen ay Çin'e gönderildiğini aktaran Çavuşoğlu, "Bölge ülkeleriyle kurulan üçlü iş birliği mekanizmaları, yeni ekonomik perspektifler kazandırdı." dedi.

Çavuşoğlu, son olarak Pakistan ziyaretinde Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Önümüzdeki süreçte Türkiye-Pakistan-Afganistan, Türkiye-Türkmenistan-Pakistan, Türkiye-Özbekistan-Pakistan üçlü mekanizmalarını da işleteceğiz. Özellikle lojistik ve enerji projeleri bakımından bu iş birliği önemli. Önümüzdeki dönemde Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan, Türkiye-Türkmenistan-Afganistan üçlü zirvelerimizi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.