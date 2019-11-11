Türkiye'den 'Bolivya' açıklaması: Endişeyle izliyoruz

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Bolivya' açıklaması: Endişeyle izliyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ' Türkiye, yönetimlerin demokratik süreçlerle işbaşına gelmesi ilkesine önem atfetmektedir. Bu bağlamda, Bolivya’da Devlet Başkanı Evo Morales’in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ' denildi
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye, yönetimlerin demokratik süreçlerle işbaşına gelmesi ilkesine önem atfetmektedir. Bu bağlamda, Bolivya’da Devlet Başkanı Evo Morales’in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz.
Ülkede gerginliğin azaltılmasını, normal yaşama dönülmesini ve demokrasinin Bolivya halkının tercihleri doğrultusunda işletilerek, yenilenecek seçimler suretiyle barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesini temenni ediyoruz. "
Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ordunun istifasını istemesi üzerine ülkede barışın sağlanması için başkanlık görevini bıraktığını duyurmuştu.
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