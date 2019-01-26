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Türkiye'den Brezilya'ya taziye

Dışişleri Bakanlığı Brezilya'da barajın çökmesine ilişkin 'Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Brezilya halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz.' açıklamasında bulundu.

  • AA
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Türkiye, barajın çökmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Brezilya'ya taziyede bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Brezilya'nın Brumadinho kasabasındaki barajın çökmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve kaybolmasının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, Brezilya halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Brezilya'nın güneybatısında bir maden atık barajının dün çökmesinin ardından 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, yaklaşık 150 kişinin ise kayıp olduğu bildirilmişti.

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