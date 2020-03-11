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Güncel

Türkiye'den Bulgaristan'a ''koronavirüs'' desteği

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 2 Mart'ta Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından, Türkiye'nin Bulgaristan'a koronavirüse karşı koruyucu tıbbi malzemeleri göndereceğini duyurmuştu. Türkiye'den gelen ilk tıbbi koruyucu ürünler, bugün Kapıkule sınırı yakınında bulunan Svilengrad şehrine ulaştı.

DHA11 Mart 2020 Çarşamba 16:41 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 16:47
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Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Boyko Penkov, Kapitan Andreevo sınırında Türkiye’den gönderilen ve koronavirüsle mücadelede etkili olacağı belirtilen ürünleri inceledi. Bakan Yardımcısı Penkov, “Bulgaristan’a bugün ulaşacak kolilerde 50 bin maske, 100 bin koruyucu tulum ve 100 bin gözlük var. Bunlar başkent Sofya’da depoya alınacak ve bölgelere hastanelere dağıtılacak” dedi.

Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov ise Türkiye’den sağlanan bu malzemelerin, Bulgaristan’da hastaneler ve sağlık ekiplerinin bir aylık koruma ihtiyaçlarını karşılayacağını duyurdu.

BULGARİSTAN BAŞBAKANINDAN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Güvenlik Kurulu ve Kriz Merkezi toplantısında konuşan Başbakan Borisov ise bu bir ay içinde Bulgar üreticilerinin maske, tulum, gözlük olmak üzere koronavirüs ve diğer virüslerden korunmayı sağlayan ürünleri üretmesini istedi. Borisov ayrıca “Bu virüsün her yeri sardığı bir dönemde Türkiye Cumhurbaşkanı’nın, talebimi geri çevirmemesine minnettarım” dedi.

Okullar koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte ediliyor

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