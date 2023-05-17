İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2023 Çarşamba / 27 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,7707
  • EURO
    21,491
  • ALTIN
    1263.7
  • BIST100
    4616.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'den Charlie Hebdo paçavrasına peş peşe sert tepki: Bir kez daha ne denli iğrenç olduklarını dünyaya kanıtladılar
Güncel

Türkiye'den Charlie Hebdo paçavrasına peş peşe sert tepki: Bir kez daha ne denli iğrenç olduklarını dünyaya kanıtladılar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında hadsiz bir sözde 'karikatür' yayınlayan Charlie Hebdo dergisine, 'Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre... Doğru yoldayız. Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek.' sözleriyle tepki gösterdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, 'Provokasyon, hakaret ve küfrün dünya medyasındaki önemli merkezlerinden biri olan Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyat, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yaptığı son ahlak ve insanlık dışı karikatürle bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu dünyaya kanıtlamış oldu.' ifadelerini kullandı.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 09:26 - Güncelleme:
Türkiye'den Charlie Hebdo paçavrasına peş peşe sert tepki: Bir kez daha ne denli iğrenç olduklarını dünyaya kanıtladılar
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hadsiz bir sözde "karikatür" paylaşan Fransız Charlie Hebdo dergisine tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Sözcü Kalın şu ifadeleri kullandı:

Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre... Doğru yoldayız.

Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir.

Merak etme CH.

Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek.

BİR TEPKİ DE ALTUN'DAN

Charlie Hebdo'nun çirkin sözde karikatürüne bir tepki de İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

Altun, Twitter hesabından şöyle yazdı:

Provokasyon, hakaret ve küfrün dünya medyasındaki önemli merkezlerinden biri olan Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyat, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yaptığı son ahlak ve insanlık dışı karikatürle bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu dünyaya kanıtlamış oldu.

Anlaşılan o ki Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mayıs seçimlerinde elde ettiği büyük başarı, bu şeref yoksunlarının da uykularını kaçırmış, hastalıklı ruh hallerini ortalığa saçıp kinlerini, nefretlerini kusmalarına vesile olmuş.

Charlie Hebdo ve türevlerine sesleniyorum: Ne yaparsanız yapın, Recep Tayyip Erdoğan'ı yıldıramazsınız. Bizi de yolumuzdan döndüremezsiniz.

Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, düşmüş oldukları bu çaresizlikte debelenirlerken onlara acıyan gözlerle bakıyoruz.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.