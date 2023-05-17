Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hadsiz bir sözde "karikatür" paylaşan Fransız Charlie Hebdo dergisine tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Sözcü Kalın şu ifadeleri kullandı:

Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre... Doğru yoldayız.

Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir.

Merak etme CH.

Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek.

Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre ... doğru yoldayız.



Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir.



Merak etme CH.



Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek.



������������ — İbrahim Kalın (@ikalin1) May 17, 2023

BİR TEPKİ DE ALTUN'DAN

Charlie Hebdo'nun çirkin sözde karikatürüne bir tepki de İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

Altun, Twitter hesabından şöyle yazdı:

Provokasyon, hakaret ve küfrün dünya medyasındaki önemli merkezlerinden biri olan Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyat, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yaptığı son ahlak ve insanlık dışı karikatürle bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu dünyaya kanıtlamış oldu.

Anlaşılan o ki Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mayıs seçimlerinde elde ettiği büyük başarı, bu şeref yoksunlarının da uykularını kaçırmış, hastalıklı ruh hallerini ortalığa saçıp kinlerini, nefretlerini kusmalarına vesile olmuş.

Charlie Hebdo ve türevlerine sesleniyorum: Ne yaparsanız yapın, Recep Tayyip Erdoğan'ı yıldıramazsınız. Bizi de yolumuzdan döndüremezsiniz.

Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, düşmüş oldukları bu çaresizlikte debelenirlerken onlara acıyan gözlerle bakıyoruz.