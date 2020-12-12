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Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Hazar Denizi kıyısındaki Aktau Limanı'nda

Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Kazakistan'a ulaştı. Yolculuk 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke sınırından sonra Çin'in Şian şehrinde son bulacak.

AA12 Aralık 2020 Cumartesi 15:06 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 15:08
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Türkiye’den Çin’e ihracat yükünü taşıyan ilk tren, Kazakistan’ın Hazar Denizi kıyısındaki Aktau Limanı’na ulaştı.

Kazakistan Ulusal Deniz Taşımacılığı Şirketi "Kazmortransflot" tarafından yapılan açıklamada, 4 Aralık’ta İstanbul’dan uğurlanan ihracat treninin, 12 Aralık’ta "Beket Ata" yük gemisi ile Hazar Denizi üzerinden Kazakistan’ın Aktau Limanı’na vardığı belirtildi.

Açıklamada, 42 konteyner beyaz eşya taşıyan ihracat treninin Trans Hazar Uluslararası Güzergahı üzerinden Kazakistan’a ulaştığı bildirildi.

Trenin Kazakistan topraklarında 3 bin 200 kilometre yol kat edeceği ifade edilen açıklamada, yolculuğun 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke sınırından sonra Çin’in Şian;;;;;;; şehrinde son bulacağı kaydedildi.

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