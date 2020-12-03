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  • Türkiye'den Çin'e gönderilecek olan ilk ihracat treni 4 Aralık'ta yola çıkıyor
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Türkiye'den Çin'e gönderilecek olan ilk ihracat treni 4 Aralık'ta yola çıkıyor

Türkiye' den Çin' e ihraç yükü taşıyan ilk tren İstanbul' dan 4 Aralık 2020 Cuma günü hareket edecek.

IHA03 Aralık 2020 Perşembe 13:02 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 13:02
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Marmaray’ dan saat 14.00’ da geçecek olan treni Marmaray geçişinde Kazlıçeşme’ de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu uğurlayacak.

İhraç treni Türkiye-Çin parkurunda, ülkemiz içerisinde İstanbul(Marmaray)-Köseköy-Ankara-Sivas-Kars güzergahını izleyerek Ahılkelek istasyonundan yurtdışı çıkışını gerçekleştirecek.

Yurtdışı parkurunda ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi-Kazakistan ve Çin’in Xi’an şehrinde son bulacak tren; toplamda 42 konteyner içerisinde beyaz eşya (buzdolabı) taşıyacak.

TCDD Taşımacılık A.Ş ve resmi forwarder firması olan Pasifik Eurasia işbirliği ile ilerletilecek tren, toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat edecek, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin’ e 12 günde ulaştıracak.

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