Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çinli mevkidaşı Liu Wei ile görüştü. Bakan Uraloğlu, doğrudan iletişimi sağlayacak birer temsilci görevlendirdiklerini belirterek, "İletişim sağlayacak mekanizma ile ortaya çıkan problemleri daha hızlı çözme imkanına sahip olacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin ziyareti çerçevesinde bir dizi temasta bulundu. Çin ziyaretini değerlendiren Bakan Uraloğlu, küresel ulaştırma koridorlarının iki önemli noktasının Türkiye ve Çin olduğunu belirtti. Uraloğlu, 3 gün süren program kapsamında özellikle Orta Koridor'u taşımacılık, ticaret ve üretim noktasında nasıl geliştirebileceklerini ele aldıklarını ifade etti. Programın ilk gününde Xi'an kentinde 9. İpek Yolu Uluslararası Forumu'na katıldıklarını ve akabinde Shaanxi Eyaleti Valisi Xi'an Şehri Belediye Genel Sekreteri ile bir araya geldiklerini hatırlatan Uraloğlu, "Özellikle lojistik üs olan Xi'an'dan Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Afrika'nın kuzeyine nasıl taşımacılık yapılabileceğini, ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimizi değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

LOJİSTİK DAĞITIM MERKEZİ TÜRKİYE

İkinci gün ise iki teknoloji şirketi ile görüşen Bakan Uraloğlu, söz konusu firmaların halihazırda Türkiye'de başta GSM ve teknoloji alanında iş yaptıklarını hatırlattı. Uraloğlu, Türkiye'de teknoloji üretimi yapılması, Ar-Ge merkezlerinin kurulması ile ilgili konuların masaya yatırıldığını ifade etti. Uraloğlu, şirketlerden bir tanesinin Ar-Ge merkezi kurduğunu, devamı ile ilgili de çalışmaların olduğunu belirterek, "Aynı zamanda Türkiye'nin de bu firmalar adına bulunduğumuz coğrafyada bir lojistik dağıtım merkezi olması noktasında temaslarımız oldu. Olumlu gelişmeler katettiğimizi söylemem gerekir. Mutlaka yakından takipçisi olacağız" dedi.

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URALOĞLU, ÇİN ULAŞTIRMA BAKANI LİU WEİ İLE GÖRÜŞTÜ

Programın 3. gününde ise Çin Halk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Liu Wei ile görüşen Uraloğlu, karayolu, demiryolu, havayolu ve denizcilik noktasında ulaştırmanın dört modunu da ele aldıklarını ifade etti. Uraloğlu, "Taşımacılığı ve ticareti nasıl geliştirebileceğimizi heyetlerimizle beraber ele aldık" şeklinde konuştu.

Karayolunu daha da geliştirmek için istişarelerde bulunduklarını belirten Bakan Uraloğlu, gümrüklerde yaşanan problemleri masaya yatırdıklarını ifade etti.

Uraloğlu, demiryolunda da blok tren işletilmesi noktasında Türkiye'deki özel sektörle de temasın kurulmasını sağladıklarını belirtti.

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DOĞRUDAN İLETİŞİM KURULACAK

Türkiye-Çin arasında doğrudan iletişimi sağlayacak birer kişi görevlendirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "İletişim sağlayacak mekanizma ile ortaya çıkan problemleri daha hızlı çözme imkanına sahip olacağız. Dolayısıyla iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için ulaştırma adına bize düşen görevleri hızlıca yapacağız" dedi.

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