Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Trablus’un güneyinde yer alan Kara Harp Okulu’na yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz' denildi.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
OLAY
Askeri akademi yakınındaki yaralıların getirildiği El-Hadra Hastanesi'nin önüne çok sayıda ambulans ulaştı. Ayrıca, askeri akademide bulunan öğrencilerin yakınları da hastaneye akın etti.
Hastane yetkilileri, hayatını kaybedenlerin çoğunun 18-25 yaş arası gençlerden oluştuğunu iletti.
Yakınlarının hayatını kaybettiğini öğrenen bazı aileler fenalık geçirdi. Öte yandan, yaralılar hakkında bilgi almak isteyen ailelerle hastane güvenlik görevleri arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.
Ayrıca, Sağlık Bakanlığı, Trabluslulara kan bağışında bulunmaları çağrısı yaptı.
Buna karşın, Hafter güçleri yetkilisi Halid el-Mahcub, yerel televizyona yaptığı açıklamada, söz konusu akademide "kabilelere bağlı siyahi milis gruplarının" eğitim gördüğünü öne sürdü.
YAS İLAN EDİLDİ
Bu arada Devlet Yüksek Konseyi olayın ardından yas ilan etti.
Konsey, yaptığı yazılı açıklamada, bu korkunç saldırıya verilecek cevabın normal olmayacağı uyarısında bulundu.
Hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada, saldırı DEAŞ terör örgütünün saldırılarına benzetildi.