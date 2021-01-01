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Türkiye'den depremle sarsılan Hırvatistan'a destek! Yola çıkıyor

Türkiye geçtiğimiz günlerde şiddetli depremle sarsılan Hırvatistan için harekete geçti. Ülkeye destek için ekip ve malzemeler bugün yola çıkacak.

AA01 Ocak 2021 Cuma 08:03 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 08:03
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile telefon görüşmesi yaptı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile görüşmesinden sonra, Erdoğan'ın talimatı üzerine Bakan Soylu, Hırvat mevkidaşı Davor Bozinovic ile telefonda görüştü.

Soylu, meydana gelen deprem nedeniyle Hırvat halkına geçmiş olsun dileklerini iletirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Hırvatistan’ın yaralarını sarmak için gereken her türlü desteğin verileceğini belirtti.

Bu kapsamda Soylu, ilk etapta AFAD tarafından Hırvatistan'a 100 konteyner, 500 çadır, 500 ısıtıcı, 3 bin 360 battaniye ve 2 bin yatak gönderileceğini bildirdi.

Ayrıca çadırların kurulumu için AFAD ve jandarmadan 50 personelin Hırvatistan’a gideceğini ifade eden Soylu, ekip ve malzemelerin bugün yola çıkacağını kaydetti.

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