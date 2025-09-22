İSTANBUL °C / °C
Türkiye'den dev çıkarma! Bahr El Sadaka başladı

Mısır ile Türkiye arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması maksadıyla 22-26 Eylül 2025 tarihleri arasında planlanan Türkiye-Mısır Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka) Tatbikatı başladı.

IHA22 Eylül 2025 Pazartesi 17:05 - Güncelleme:
13 yıl aradan sonra Türkiye ve Mısır'ın ilk kez Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği ortak tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti 25 Eylül 2025 tarihinde Muğla Aksaz'da icra edilecek.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Türkiye-Mısır Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka) Tatbikatı, Mısır ile Türkiye arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması maksadıyla 22-26 Eylül 2025 tarihleri arasında Aksaz/Muğla'da icra edilecektir. Tatbikata Deniz Kuvvetleri K.lığından; 2 Fırkateyn, 2 Hücumbot, 1 Denizaltı, 1 İnsansız Deniz Aracı, 1 Deniz Karakol Uçağı, 4 Helikopter, 2 İHA ve 1 SAT Timi ile Hava Kuvvetleri K.lığı'ndan 2 F-16 savaş uçağı Mısır Deniz Kuvvetleri K.lığı'ndan 1 Fırkateyn, 1 Hücumbot ve 1 SAT Timi iştirak edecektir. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti 25 Eylül 2025 tarihinde icra edilecektir" denildi.

