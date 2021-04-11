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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Ukrayna-Rusya gerilimi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunduğu, Karadeniz'de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışmanın herkesin zararına olduğunu açıkladı.

11 Nisan 2021 Pazar 16:17 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 17:19
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Sözcü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve Kırım Tatarlarının haklarını savunmakta ve Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların müzakere yoluyla çözülmesini desteklemektedir. Karadeniz'de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır" ifadesini kullandı.

UKRAYNA-RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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