Türkiye'den dost ülkeye destek! Teşekkür ettiler

AA 01 Aralık 2020 Salı 08:35 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 08:35

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından teslim alındı.

Gönderilen tıbbi yardımların teslim alınması için Ramallah'ın batısındaki Bitunya ilçesinde Filistin Sağlık Bakanlığına ait depoda tören düzenlendi.

Törene Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Sağlık Bakanı Mey Keyle, TİKA Filistin Koordinatörü Ahmet Refik Çetinkaya ve Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Ahmet Rıza Demirer katıldı.

Tören kapsamında AA muhabirine konuşan Sağlık Bakanı Keyle, "Bugün Türk hükümetinden önemli yardımlar aldık. Bunların arasında 20 suni solunum cihazı ve yoğun bakım üniteleri ile acil servislerde kullanılan malzemeler yer alıyor." dedi.

Bu yardımların Türkiye'den Filistin'e gönderilen bir dayanışma mesajı olduğunu belirten Keyle, Türk hükümetine ve halkına teşekkür etti.

Başkonsolos Demirer ise bunun, Filistin'e yapılan ikinci yardım olduğunu ve son olmayacağını kaydetti.

Filistin'le Türkiye arasında kadim dostluk bağları olduğunu vurgulayan Demirer, Türkiye'nin, bağımsız devletini kuruncaya kadar Filistin'e destek olmayı sürdüreceğini dile getirdi.

Yardımlarından ötürü Türkiye'ye teşekkür eden Filistin Dışişleri Bakanı Maliki ise tıbbi yardımlar arasında Filistin Sağlık Bakanlığının ihtiyaç duyduğu solunum cihazları ile diğer malzemelerin bulunduğuna işaret etti.

Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini ifade etti.

Türkiye, mayıs ayında da Filistin'e tıbbi malzeme yardımında bulunmuştu.