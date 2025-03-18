Türkiye'den dost ülkeye savunma sanayi ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün'ün, resmi temaslarda bulunmak üzere Senegal'in başkenti Dakar'a ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, ziyaret kapsamında Türkiye ve Senegal arasındaki savunma sanayisi alanındaki iş birliği fırsatlarının ele alınması ve iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, SSB'nin Senegal ile savunma teknolojileri ve güvenlik alanında ortak projeler geliştirme konusundaki kararlılığını sürdürdüğü aktarılarak, görüşmelerin, iki ülke arasındaki iş birliğini daha ileriye taşıma yönünde önemli adımlar içereceği vurgulandı.



Ziyaret çerçevesinde Başkan Görgün'ün, Senegal Büyükelçiliği, Savunma Bakanlığı yetkilileri, Senegal Başbakanı M. Ousmane Sonko ve Senegal Devlet Başkanı M. Bassirou Diomaye Faye ile de temaslarda bulunacağı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Görüşmelerde savunma sanayisi alanında yeni iş birliği modelleri ve ortak projeler masaya yatırılacak. Savunma Sanayii Başkanlığının yürüttüğü çalışmalar, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki küresel açılımına ve dost ülkelerle kurduğu güçlü ortaklıklara katkı sunmaya devam ediyor."