11.01.2020 09:18 - Güncelleme: 11.01.2020 09:18

2018-2019 döneminde başta Doğu Akdeniz olmak üzere 462 bin kilometrekarelik Mavi Vatan’da milli imkan ve kabiliyetlerle büyük ölçekli eğitimler icra eden Türk donanması, yeni eğitim yılında da denizlerde tatbikat, harekât ve refakat görevleriyle büyük varlık gösterecek. Deniz Kuvvetleri’nde tüm filo ve görev gruplarının katılımıyla ocak ayında her üç denizde taktik savaş oyunları çalışılacak. 2020’de planlanan en büyük eğitim görevlerinden biri geçen yılki gibi Mavi Vatan Tatbikatı olacak. İlk kez 2019 yılında Türkiye’yi çevreleyen üç denizde aynı anda ve 109 parça gemiyle icra edilen Mavi Vatan’ın ikincisi, yılın ilk yarısında icra edilecek. Donanma unsurlarının milli sistemlerle deneneceği Mavi Vatan-2020’nin ardından sıra Efes Tatbikatı’na gelecek. Efes’in nisan-mayıs döneminde icrası planlanıyor. Türk gemileri Akdeniz Kalkanı kapsamında da Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğalgaz araştırma ve sondaj gemilerine 7 gün 24 saat esasına göre refakat sağlayacak.

NATO NUSRET’İ SEVDİ

Türk donanması milli görevlerinin yanısıra NATO çatısı altında pek çok ülkeyle de ortak faaliyette bulunacak. NATO Davet tatbikatları kapsamında uluslararası bir marka haline gelen mayın harbi tatbikatı Nusret-2020, 17-27 Ekim 2020 tarihleri arasında İzmir Körfezi’nde icra edilecek. Katılımın her geçen yıl arttığı Nusret Mayın Harbi Tatbikatı’nda ‘mayına karşı tedbir’, ‘su üstü/havadan mayın döküş’, ‘insansız su altı araçlarının kullanımı’ ve ‘gemilerin eşgüdümü’ ayrı ayrı denenecek. Tatbikatta ayrıca su altı/su üstü savunma ürünü geliştiren firmalar da sunumlar yapacak.

YILBOYU SÜRECEK

Dünyada sayılı deniz kuvvetlerinin sahip olduğu denizaltı arama kurtarmaya yönelik platform imkan ve kabiliyetlerin sergilendiği Kurtaran Tatbikatı ise 18-30 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Tatbikatın, NATO’nun Dynamic Monarch Tatbikatı ile irtibatlı ve azami seviyede uluslararası katılımla icra edilmesi planlanıyor. Yine Deniz Kuvvetleri’nin iki yılda bir icra ettiği Mavi Balina Davet Tatbikatı da Türk Deniz Kuvvetleri gemileri ve diğer unsurları ile dost ve müttefik devletlerin gemileriyle 30 Ekim-10 Kasım 2020’de icra edilecek. Tatbikatta ağırlıklı olarak deniz altı savunma harbi çalışılacak.

(Yeni Şafak)