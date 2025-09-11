Türkiye'den dünya denizlerine! SANMAR, Danimarka'ya ilk tam elektrikli römorkörünü teslim etti; Kraliçe Mary isimlendirdi

Majesteleri Kraliçe Mary tarafından SVITZER INGRID adı verilen çevre dostu römorkör, ülkenin ilk tam elektrikli römorkörü oldu. Böylece Danimarka denizcilikte sıfır emisyona geçiş sürecine verdiği önemi bir kez daha göstermiş oldu.

SANMAR'ın geliştirdiği olarak geliştirilen ElectRA 2500SX tasarımı üzerine inşa edilen SVITZER INGRID, 25,4 metre boyunda, 12,86 metre genişliğinde ve 5,40 metre drafta sahiptir. 1.808 kWh batarya kapasitesi, FF1 yangınla mücadele kabiliyeti ve 70 ton çeki gücü ile donatılan römorkör, hem çevreci özellikleri hem de yüksek operasyonel gücüyle yeni nesil denizcilik çözümlerinin öncülerinden biri oldu.

Yaklaşık yirmi yıl öncesine dayanan SANMAR ve SVITZER iş birliği, bu yeni teslimle birlikte toplamda 30 römorköre ulaştı. SVITZER INGRID ise Svitzer filosuna katılan ilk tam elektrikli römorkör olma özelliğini taşıyor.

Türkiye, sıfır emisyonlu tam elektrikli römorkörlerin üretim ve ihracatında küresel liderliğini sürdürürken, SANMAR da vizyoner çalışmalarıyla bu alanda öncülük ediyor. Dünya'daki elektrikli römorkörlerin yarısından fazlasını inşa eden Sanmar; şu anda Dünya'nın en büyük elektrikli römorkör üreticisi. Bugüne kadar Kanada, Şili, Norveç ve Türkiye'ye yaptığı teslimlerin ardından şimdi de Danimarka'ya olmak üzere toplam 9 tam elektrikli römorkör teslim eden SANMAR, halen 6 yeni römorkörün inşasını sürdürüyor. Bunlar arasında Türkiye'nin enerji devi BOTAŞ için inşa edilmekte olan 4 adet elektrikli römorkör de bulunuyor.

SANMAR Türkiye'deki filosunda 2023 yılından bu yana faaliyet gösteren tam elektrikli "Dinamo 2023" isimli römorkör bu vizyonun öncülerinden biri olarak öne çıkıyor. Sanmar, yenilikçi ve çevre dostu çözümleriyle hem Türkiye'nin hem de dünyanın sürdürülebilir denizcilik vizyonuna yön vermeyi sürdürmektedir.

Türk Gemi İnşa sektörü, özellikle yüksek teknolojili, alternatif yakıtlı, özel maksatlı gemi üretim ve ihracatında, her geçen gün yeni projeler ile lider konumunu perçinlemekte.

SANMAR Tersaneleri, Altınova ve Tuzla'da bulunan modern ve çevreci tersane ve tesislerinde, ileri iş güvenlik önlemleri ile senede 30un üzerinde Römorkör inşa etmektedir. Uretilen teknelerin arasında dünyanın ilkleri olan LNG (Doğalgaz) ve Metanol yakıtlı römorkörler de bulunmaktadır. SANMAR, kesinleşen 2024 yılı ihracat rakkamlarına göre Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatında Türkiye birinciliği ödülüne sahiptir.