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Türkiye'den dünyaya 'Mavi Vatan' haritalı mesaj

Fransa Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölgesi Komutanı Koramiral Laurent Isnard ve beraberindeki heyet, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Donanma Komutanlığımızı ziyaret etti. Ziyaretin gerçekleştiği salondaki 'Mavi Vatan' haritası dikkat çekti.

22.01.2020  15:30 - Güncelleme: 22.01.2020  15:33

Millî Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta, Fransa Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölgesi Komutanı Koramiral Laurent Isnard ve beraberindeki heyet yer alıyor.

Donanma komutanının arkasındaki harita, Türkiye'nin Marmara, Ege ve Akdeniz'deki deniz sınırlarını, 'Mavi Vatan'ı gösteriyor.

Söz konusu paylaşım sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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