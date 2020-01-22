Türkiye'den dünyaya 'Mavi Vatan' haritalı mesaj

Millî Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta, Fransa Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölgesi Komutanı Koramiral Laurent Isnard ve beraberindeki heyet yer alıyor.

Fransa Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölgesi Komutanı Kora. Laurent Isnard ve beraberindeki heyet, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Donanma Komutanlığımızı ziyaret etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/D4C4lyO9d3