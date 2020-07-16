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Türkiye'den Ermenistan'a uyarı: Aklınızı başınıza alın

Ermenistan'daki Türkiye söylemlerine tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, 'Ermenistan makamlarının akıllarını başlarına almaları ve Güney Kafkasya'da sorunların değil, çözümlerin parçası olmayı bir an önce öğrenmeleri lazım.' açıklamasında bulundu.

IHA16 Temmuz 2020 Perşembe 08:35 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 08:35
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya yönelik Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada,

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik mütecaviz eylemlerini örtmek için şimdi de Türkiye’ye yönelik riyakar bir karalama gayretine kalkıştığının görüldüğüne dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Azerbaycan topraklarında yıllardır gayri meşru bir işgal sürdüren Ermenistan’ın bu iki yüzlü tavrı, Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrarın tesisinin önündeki asıl engelin kim olduğunu da açık ve net olarak gözler önüne sermektedir.

Bağlamından kopuk bu tarz ithamlar ve iftiralarla dış siyaset yapmak ne bölgeye ne Ermenistan’a yarar getirir.

Bu yaklaşım, kimliğini tek taraflı bir tarih anlayışından sadece husumet çıkararak oluşturan ve uluslararası hukuka aykırı saldırganlığını meşru göstermeye çalışan bir zihniyetin tezahürüdür. Saldırgan milliyetçiliği körükleyen bu sakat tutum üzücüdür, ancak şaşırtıcı değildir.

Ermenistan makamlarının akıllarını başlarına almaları ve Güney Kafkasya’da sorunların değil, çözümlerin parçası olmayı bir an önce öğrenmeleri lazımdır."

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