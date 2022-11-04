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Türkiye'den eski Pakistan Başbakanı İmran Han'a yönelik saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ı hedef alan ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı şiddetle kınadı.

AA4 Kasım 2022 Cuma 12:56 - Güncelleme:
Türkiye'den eski Pakistan Başbakanı İmran Han'a yönelik saldırıya kınama
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Han'a geçmiş olsun dilekleri iletilerek, "Pakistan'da dün bir siyasi etkinlik sırasında Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin eski Başbakanı İmran Han'ı hedef alan ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu menfur olayda hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşimize Allah'tan rahmet, eski Başbakan Han ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin, Pakistan'ın huzuru ile istikrarına önem verdiği ve her zaman yanında yer almaya devam edeceği vurgulandı.

Han, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmemesi gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da dün konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda 1 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

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