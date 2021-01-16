Türkiye'den, Filistin seçimleri hakkında açıklama

AA 16 Ocak 2021 Cumartesi 09:23 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 09:23

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Filistin'de seçimlerin düzenlenmesine ilişkin başkanlık kararnamesiyle ilgili, "Filistin'de Devlet Başkanı Abbas'ın, Filistin Meclisi, Filistin Devlet Başkanlığı ve Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin düzenlenmesine ilişkin başkanlık kararnamesini yayımlamasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

Filistinliler arası uzlaşı sürecinde kaydedilen bu ilerlemenin ve İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı görüşmelerde varılan seçim mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik iradenin takdirle karşılandığı belirtilen açıklamada, bu kararla, Filistin davasının daha güçlü şekilde savunulması yolunda önemli adım atıldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Türkiye, seçimlerin başarılı şekilde gerçekleştirilebilmesi için Filistin'e her türlü desteği vermeye hazırdır." ifadesi kullanıldı.

Abbas, 22 Mayıs 2021'de milletvekili ve 31 Temmuz 2021'de de başkanlık seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi dün imzalamıştı.