Ramazan ayında Türkiye'den büyük yardım, hibe edildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Filistin Devleti'nin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla Türkiye ve Filistin arasında 15 Eylül 2017 tarihinde 'Hibe Anlaşması'nın imzalandığı hatırlatıldı. Bu çerçevede Türkiye tarafından tahsis edilen 10 milyon dolar tutarındaki nakdi hibenin 3,5 milyon dolarlık üçüncü ve son bölümünün bugün Filistin Devleti'ne tevdi edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu taahhüdümüzün yerine getirilmesiyle, Filistin Devleti´yle dayanışma içinde, kardeş Filistin halkının zorlu ekonomik koşullarının Ramazan ayı sırasında hafifletilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye, tüm imkânlarıyla Filistin´in refahına katkıda bulunmaya devam edecektir" denildi.