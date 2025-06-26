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  • Türkiye'den Filistin'e yardım eli: 102 ton malzeme ulaştırıldı
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Türkiye'den Filistin'e yardım eli: 102 ton malzeme ulaştırıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar Türkiye'den Filistin'e 102 ton yardım malzemesi ulaştırıldığını bildirdi.

AA26 Haziran 2025 Perşembe 17:50 - Güncelleme:
Türkiye'den Filistin'e yardım eli: 102 ton malzeme ulaştırıldı
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Ali Hamza Pehlivan, ziyaretine gelen Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve Büyükelçilik Başkatibi Husam Sarhan ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye'nin Filistin'e yönelik insani yardım faaliyetleri ve yardımların ulaştırılması konusunda yaşanan sıkıntıların değerlendirildiği ifade edildi.

Türkiye'nin, 7 Ekim 2023'ten beri bütün dünyanın gözü önünde İsrail'in menfur saldırıları, insani yardımları engelleyen insanlık dışı uygulamaları nedeniyle büyük bir zulme maruz kalan Filistin halkına, hava köprüsü, gemi seferleri ve yerelden temin yoluyla, AFAD koordinasyonunda insani yardım faaliyetlerini yürüttüğü aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda bugüne kadar, ülkemiz tarafından, Toprak Mahsulleri Ofisi, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumlarla işbirliği halinde, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle 102 ton gıda, hijyen, barınma, yakıt, giyim ve ilaç gibi malzemeler bölgeye ulaştırıldı."

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