Türkiye'den Filistinli ailelere yardım eli! Nakdi yardım ve gıda kolisi dağıtıldı

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği tarafından, İHH İnsani Yardım Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen insani dayanışma programı kapsamında 500 Filistinliye nakdi yardım ve gıda kolisi dağıtıldı, ayrıca iftar programı düzenlendi.

Programa, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve Cemil Yaman, Konya Milletvekili Abdullah Ağralı ile Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık da katıldı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının Müslümanlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı pekiştiren müstesna bir zaman dilimi olduğunu belirterek, Gazzeli ailelerle bu mübarek ayın bereketini paylaşmanın kendileri için kutsi bir görev olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Şen, son olarak 21 Şubat'ta Türk Kızılay tarafından gönderilen 3 bin 300 tonluk yardım gemisinin Gazze'ye ulaştırılmak üzere El Ariş'e geldiğini hatırlattı.

Türkiye'den gönderilen toplam yardımların 110 bin tonu aştığını kaydeden Şen, yardımların Gazze'ye ulaştırılması sürecinde destek veren Mısır Kızılayı ve ilgili Mısırlı makamlara teşekkür etti.

Büyükelçi Şen, Türkiye'nin Filistin halkını hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ve bırakmayacağını ifade ederek insani yardımların ilgili kurumlarla tam işbirliği içinde sürdürüleceğini kaydetti.

Şen, bu faaliyetlerin yalnızca bir yardım programı değil, aynı zamanda gönül birliğinin ve kardeşlik hukukunun da bir tezahürü olduğunu dile getirerek, Türk sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Filistinli ailelere yönelik başka iftar ve yardım programlarının da düzenleneceğini belirtti.



Etkinliğe çok sayıda çocuğun katılımı dikkat çekerken, aileler Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.