Türkiye'den flaş Patriot ve S-400 açıklaması açıklaması!

10 Mart 2020 Salı 15:13 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 15:13

İdlib'de yaşanan gerilim sonrasında ABD ile temas trafiğinde bir kez daha masaya koz olarak konulan Rus yapımı S-400 uzun menzilli hava savunma sisteminin kurulum çalışmaları Türkiye'nin kararlılığı ile devam ettiriliyor.

Başkan Erdoğan, gazeteci Nur Özkan Erbay'ın, "Suriye’deki son duruma ilişkin Esed rejiminin ateşkesi ihlal ettiği yolunda haberler var. Türkiye’nin de bu konudaki tavrı net. Bundan sonra sahadaki duruma paralel olarak ne gibi caydırıcı unsurlar kullanılacak? Ayrıca bir Patriot bataryasının Türkiye’de konuşlandırılması bugünkü görüşmede gündeme geldi mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

İspanyolların bizde bulunan Patriot’ları şu anda NATO’nun bizim için görevlendirdiği pakettir. Bu gündeme geldi. Ancak ilave bir paket konusu gündeme gelmedi. S-400 konusunda da Stoltenberg’in kanaati bellidir; “Üyelerimizin kendi tercihidir. Biz onlara niye onu, niye şunu gibi bir tercih baskısı yapmayız, yapamayız.” Ama Patriot konusunda da bildiğiniz gibi biz Amerika’ya şu teklifi de yaptık; “Eğer verecekseniz siz de bize Patriot verin. Biz sizden de Patriot alırız.” Ancak S-400 konusunda tabi onlar da epeyce yumuşadılar, “S-400’leri devreye almayacağınıza dair bize söz verin” noktasına geldiler.

Tabii şu anda İdlib’de Pantsir’ler var. Libya’da da var. İdlib’de biz 8 Pantsir’i SİHA’larla yok ettik. Bunlar tabi fiyatları da çok yüklü ve önemli hava savunma sistemleri.

Şu an geçici bir ateşkes de olsa süreç iyi gidiyor, 4 günü doldurduk. Temennim odur ki bu şekilde devam eder ve bu kalıcı bir ateşkese de dönüşür.

Bu arada tabi biz İdlib’in kuzeyinde briket barakalar konusunda çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz. Sınırımızdan 25-30 kilometre derinlikte oralarda güvenli bölge oluşturmak suretiyle briket barakaları yapıyoruz. Şu an 1.500 kadar yapıldı. Bunlarla beraber İdlib’deki insanları buralara peyderpey yerleştireceğiz. Bu barakaların zeminine tahta döşüyoruz ve konforunu artırmaya gayret gösteriyoruz. Tabi bununla birlikte ateşkesin ardından güneyden kuzeye İdlib’e yavaş yavaş dönüşler de başladı.

S-400'LER NE ZAMAN KURULACAK VE AKTİF HALE GELECEKTİ?

Normal şartlar altında planlanan sürece göre S-400 Hava savunma sistemlerinin kurulum ve eğitim çalışmalarının Nisan ayı sonlarına doğru bitmesi bekleniyordu. Ancak yaşanan son gelişme ile tarih öne çekilebilir.

KRİTİK HAMLE

Tüm ilgililerin Başkan Erdoğan'ın talimatıyla seferber edilmesi sistemin kurulum sürecini hızlandıran önemli bir hamle oldu. S-400 hava savunma sisteminin etkin duruma getirilmesi sürecinde konuşlanma noktalarının da netleştirilmesi bekleniyordu. Yer belirleme çalışmaları da bu süreçte yapılarak sistemin ilk etapta Doğu Akdeniz ve Ege'de konuşlanması gündeme geldi.