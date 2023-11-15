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Türkiye'den Gazze için yeni karar! Kayseri'den yola çıktı

Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan askeri uçak Kayseri'den yola çıktı. Uçakta içerisinde ilaç ve tıbbi malzemenin yanı sıra 9 uzman sağlık çalışanı da bulunuyor.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 14:32 - Güncelleme:
Türkiye'den Gazze için yeni karar! Kayseri'den yola çıktı
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Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 9 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, Kayseri Havalimanı'ndan Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na hareket etti.

Kayseri Havalimanı'nda 23 palet ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen Milli Savunma Bakanlığına ait uçak, hazırlıkların tamamlanmasının ardından uzman doktor ve hemşirelerin de arasında olduğu 9 sağlık çalışanıyla saat 14.15'te Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na doğru havalandı.

Sağlık ekibi, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde yaralıların tedavisinde görev yapacak.

Gazze'ye ulaştırılmak üzere, şu ana kadar 10 uçak ile yaklaşık 230 ton insani yardım malzemesini Mısır'a ulaştıran Türkiye, sağlık personelini de bölgeye gönderdi.

Türkiye'nin, ilaç, tıbbi cihaz, 8 sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf malzeme dahil 50 konteyner ve 660 ton malzeme taşıyan gemisi de El Ariş Limanı'na ulaşmıştı.

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