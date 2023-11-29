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Güncel

Türkiye'den Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemi yola çıktı

Türkiye'den Gazze'ye yaklaşık 1500 ton insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemi, Mersin Limanı'ndan Mısır El Ariş Limanı'na hareket etti.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 14:13 - Güncelleme:
Türkiye'den Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemi yola çıktı
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gazze'de oluşan insani ihtiyaçların karşılanmasına yönelik Türkiye'den insani yardımlar gönderiliyor.

Bu kapsamda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yaklaşık 1500 ton insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemi bugün Mersin Limanı'ndan hareket etti.

Yardım gemisinin yarın Türkiye saati ile 15.00'te Mısır El Ariş Limanı'na ulaşması öngörülüyor.

Tüm ambarları dolu şekilde yola çıkan gemiyle konserve yemek, gıda ve hijyen malzemesi, katlanır konteyner, çadır, uyku tulumu, battaniyeden oluşan yaşam malzemesi, kıyafet, 6 ambulans, forklift ile çeşitli tipte jeneratörler gönderiliyor.

  • Türkiye Yardımı
  • İnsani Yardım
  • Mısır Limanı

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