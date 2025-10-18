İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2025 Cumartesi / 26 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0187
  • EURO
    49,08
  • ALTIN
    5727.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'den Gazze'ye yardım eli! İyilik Gemisi yükünü indirdi
Güncel

Türkiye'den Gazze'ye yardım eli! İyilik Gemisi yükünü indirdi

Türkiye'nin 17. 'İyilik Gemisi'nden indirilen insani yardım malzemelerinin bir kısmını taşıyan 25 tır, Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıktı. Tırları limandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkilileri uğurladı.

AA18 Ekim 2025 Cumartesi 21:17 - Güncelleme:
Türkiye'den Gazze'ye yardım eli! İyilik Gemisi yükünü indirdi
ABONE OL

AFAD koordinasyonunda hazırlanan ve 17 sivil toplum kuruluşunun destekleriyle 14 Ekim'de Mersin Limanı'ndan yola çıkan gemideki yaklaşık 900 tonluk yardım malzemesinin Mısır'ın El-Ariş Limanı'ndaki indirme çalışmaları devam ediyor.

İnsani yardım malzemelerinin yarısından fazlasının tırlara yüklendiği belirtiliyor. Malzemeler arasında bebek maması, "aç tüket" gıda ve konserve ürünleri yer alıyor.

REFAH SINIR KAPISI'NA DOĞRU YOLA ÇIKTI

Bu çerçevede 17. "İyilik Gemisi"nden indirilen insani yardım malzemelerinin bir kısmını taşıyan 25 tır, Gazze halkı için Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıktı.

Tırları limandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkilileri uğurladı.

Yardım tırlarının limandan Refah Sınır Kapısı'na ulaşmasının yaklaşık 45 dakika sürdüğü ifade ediliyor. Kalan malzemelerin de sevki için çalışmalar sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.