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Güncel

Türkiye'den Güney Afrika Cumhuriyeti'ne 'sağlık malzemesi' yardımı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, tıbbi yardım malzemelerini Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştıracak TSK'ya ait Airbus A400M tipi uçağın Kayseri Erkilet Havalimanı'ndan hareket ettiğini duyurdu.

DHA30 Nisan 2020 Perşembe 08:04 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 08:04
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi malzemeleri ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırmaya devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımız, bu kez de Güney Afrika Cumhuriyeti'ne uçuyor. Kayseri Erkilet Havaalanı'ndaki hazırlıklarını tamamlayan A-400M tipi uçağımız maske, dezenfektan ve tulum gibi tıbbi yardım malzemelerini ulaştırmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti’ne hareket etti" denildi.

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