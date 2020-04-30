Türkiye'den Güney Afrika Cumhuriyeti'ne 'sağlık malzemesi' yardımı

DHA 30 Nisan 2020 Perşembe 08:04 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 08:04

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi malzemeleri ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırmaya devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımız, bu kez de Güney Afrika Cumhuriyeti'ne uçuyor. Kayseri Erkilet Havaalanı'ndaki hazırlıklarını tamamlayan A-400M tipi uçağımız maske, dezenfektan ve tulum gibi tıbbi yardım malzemelerini ulaştırmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti’ne hareket etti" denildi.