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Türkiye'den Hollanda'ya ''Dostluk kazanacak'' mesajı

Dışişleri Bakanlığı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile Türkiye arasında yapılacak maç öncesinde, sosyal medya hesabından Felemenkçe 'Türkiye ve Hollanda arasındaki dostluk kazanacak.' mesajını paylaştı.

AA6 Temmuz 2024 Cumartesi 21:18 - Güncelleme:
Türkiye'den Hollanda'ya ''Dostluk kazanacak'' mesajı
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Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Dışişleri Bakanlığının EURO 2024 Hollanda-Türkiye karşılaşması öncesinde X hesabından yaptığı "İyi olan kazansın." paylaşımını alıntıladı.

"Adına ister 'futbol' ister 'voetbal' deyin, dostluğu besleyen aynı oyundur." ifadeleri kullanılan Bakanlık paylaşımında, şunlar kaydedildi:

"Dostluk Anlaşmamızın 100. yıl dönümünde, bu akşamki maçın tıpkı sıcak mesajlarımız gibi Türk ve Hollanda halkları arasındaki iyi dostluk bağlarını yansıtacağını umuyoruz."

Paylaşımın sonunda Felemenkçe "Türkiye ve Hollanda arasındaki dostluk kazanacak." ifadelerine yer verildi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, karşılaşma öncesinde X hesabından "Türkiye Cumhuriyeti'nden Hollanda'ya pek çok taraftarın bugünkü maçı izleyeceğinden eminiz. Spor ilham verebilir, farklılıklar arası köprü kurabilir ve dünyayı değiştirebilir. Ortak spor tutkumuz, Hollanda ve Türk halkını yakınlaştırıyor." paylaşımında bulunmuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı resmi X hesabının etiketlendiği paylaşımda, Türkçe "İyi olan kazansın." ifadesi kullanılmıştı.

EURO 2024 çeyrek finalinde Türkiye ile Hollanda arasında yapılacak çeyrek final maçı, bugün Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye A Milli Futbol Takımı'na çeyrek final karşılaşmasında destek vermek için Berlin'e gitmişti.

  • Avrupa Şampiyonası
  • Hollanda Türkiye dostu
  • Dışişleri Bakanlığı mesajı

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