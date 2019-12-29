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Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan ''İngiltere'nin YPG/PKK'ya yönelik kararı''na ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İngiltere'de PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu yabancı terörist savaşçı Dan Newey'in babasının, terörizme destek suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmasının memnuniyetle karşılandığını belirtti.

AA29.12.2019  12:13 - Güncelleme: 29.12.2019  12:13

Aksoy, İngiltere makamları tarafından PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubunun yakınına ilişkin alınan karar hakkındaki bir soruya yazılı yanıt verdi.

Bakanlık Sözcüsü Aksoy, "Birleşik Krallık makamları tarafından PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu yabancı terörist savaşçı Dan Newey adlı Birleşik Krallık vatandaşının babası Paul Newey hakkında terörizme maddi destek sağlamak suçlamasıyla başlatılan soruşturmayı ve adı geçenin bu kapsamda tutuklanmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu soruşturmanın, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD/YPG'nin de bir terör örgütü olduğunu göstermesi bakımından önem taşıdığını vurgulayan Aksoy, soruşturmanın PYD/YPG bünyesinde terörizm faaliyeti yürüten tüm yabancı terörist savaşçılar ve destekçileri açısından emsal teşkil etmesinin beklendiğini belirtti.

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