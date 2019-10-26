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Türkiye'den Irak'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın çeşitli kentlerinde meydana gelen gösteriler sebebiyle Türk vatandaşlarının zorunlu olmadığı takdirde olayların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

  • AA
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Bakanlığın internet sitesinden "Irak için Seyahat Uyarısı" başlıklı bir açıklama yapıldı.
 
Açıklamada, Irak'ta bugün yaşanan gelişmelere bağlantılı olarak Türk vatandaşlarına uyarılarda bulunuldu.
 
Başkent Bağdat dahil Irak’ın çeşitli vilayetlerinde başlayan gösteriler nedeniyle Türk vatandaşlarının zorunlu olmadığı takdirde olayların yaşandığı bölgelere seyahatten kaçınmaları tavsiye edilen açıklamada, "Halihazırda Irak’ta bulunan vatandaşlarımızın ise Irak makamlarınca yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları tavsiye edilmektedir." değerlendirmesi yapıldı.
 
Açıklamada, "Durumdan etkilenen ve yardıma ihtiyacı olabilecek vatandaşlarımız ile Irak’taki yakınlarına ulaşamayan vatandaşlarımızın Konsolosluk Çağrı Merkezine (+90 312 292 29 29), ilave olarak Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine (+964 771 233 9023) numaralı telefondan ve embassy.baghdad@mfa.gov.tr e-posta adresinden doğrudan ulaşmaları mümkündür." ifadeleri kullanıldı.
 

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