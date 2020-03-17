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Türkiye'den İran'a Koronavirüs yardımı

Dünya genelinde etkili olan ve Dünya Sağlık Örgütünün pandemi ilan ettiği Koronavirüs salgınına karşı Türkiye, komşu ülke İran'a tıbbi malzeme yardımında bulundu.

İHA17 Mart 2020 Salı 09:40 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 09:40
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma, Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ve İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Farazmand tarafından imzalandı.

Anlaşma kapsamında İran’a bin tanı kiti, 4 bin 715 tulum, 20 bin Önlük, 2.004 gözlük, 4.00 bin N95 maske ve 78.0 bin üç katlı maske hibe edildi.

Hibe edilen malzemeler tedarik edilerek İran'a teslim edilmek üzere yola çıktı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Cumhurbaşkanı Kararı ile 2020 yılında İran İslam Cumhuriyeti’nin de dâhil olduğu 86 ülkeye çeşitli ilaç, aşı, tıbbi cihaz ve malzemelerin aynî hibe olarak verilmesine ilişkin akdedilecek anlaşmaları Türkiye Cumhuriyeti adına imzalamaya yetkili kılınmıştı.

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