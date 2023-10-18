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Türkiye'den İsrail-Filistin çatışmasını aktaran gazetecilere destek

İsrail-Filistin çatışmasını dünyaya aktaran Türk gazetecilere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatıyla, ücretsiz iletişim imkanı tanındı.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 20:56 - Güncelleme:
Türkiye'den İsrail-Filistin çatışmasını aktaran gazetecilere destek
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgiye göre, söz konusu bölgedeki çatışmayı dünyaya aktaran Türk gazetecilerin, internet ve iletişim konusunda yaşanan kesintileri, internet kullanımı ve ücret konusunda yaşadıkları sıkıntıları sosyal medya üzerinden paylaşmaları üzerine Bakan Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin talimat verdi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatıyla, İsrail-Filistin çatışmasını dünyaya aktaran Türk gazetecilerin, kullandıkları cep telefonları için ücretsiz iletişim kullanım desteği sağlandı.

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