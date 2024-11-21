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Türkiye'den soykırımcı İsrail'in hastane katliamına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz

Türkiye soykırımcı İsrail'in Beyt Lahya bölgesindeki katliamına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesindeki bir hastaneye düzenlediği hava saldırısı sonucunda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinlinin katledilmesini şiddetle kınıyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

AA21 Kasım 2024 Perşembe 15:17 - Güncelleme:
Türkiye'den soykırımcı İsrail'in hastane katliamına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesindeki hastaneye düzenlediği hava saldırısı sonucunda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinlinin katledilmesini şiddetle kınadı.

Bakanlık, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesindeki bir hastaneye düzenlediği hava saldırısı sonucunda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinlinin katledilmesini şiddetle kınıyoruz. Süregelen bu saldırılar, İsrail'e yaptırım ve özellikle silah ambargosu uygulanması gerektiğini göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, "soykırımcı" İsrail hükümetine destek verenlerin bu suçlara ortak oldukları yinelendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği iki ayrı saldırıda 88 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

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