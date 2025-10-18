Ülke TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevaplayan Dışişleri Bakanı Fidan, "Ege Denizi'ndeki sorun çözülmeyecek bir sorun değil. Ama herkes şundan korkuyor. Ben bu sorunu çözdüğüm zaman bu benim iktidarıma mâl olur mu? Hikaye bu. Umarız sayın Miçotakis görevdeyken bunu yapma imkanımız olur. Mazareti ne olursa olsun biz devletiz, kullanılan dile dikkat ederiz. Bu olumsuzlukları ilk başlatan bir olmayız ama cevapsız da kalamayız" dedi.

Güney Kıbrıs'ın, Gazze'deki soykırıma ev sahipliği yapan ülkelerin başında olduğunu ifade eden Fidan, "Ama Kıbrıs bakın oradan kalkan uçaklar çok fazla Filistinlinin ölmesine neden oldu. Bu günahı nasıl ödeyecekler, altından nasıl kalkacaklar bilemiyorum" diye konuştu.

İsrail'in GKRY'ne verdiği silahlar hakkında ise Fidan, "Karşımızda akil düşünen, vizyoner yaklaşan, hikmet sahibi insanlar yok. Bir delilik yaparlarsa silah bizim işimiz. Bunlar hiçbir zaman için savaşmış değil. Bu konuları akıllarından bile geçirmemeleri gerekiyor. Biz deşifre ettik. Böyle bir hamle var. Biz bununla ilgili Uluslararası birimlere kaydımızı yaptık. NATO'ya, AB'ye kaydımızı geçirdik. Burada çok haince bir düşünce var. Bu muhataplarla konuşun dedik" değerlendirmesinde bulundu.