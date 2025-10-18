İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2025 Cumartesi / 26 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0187
  • EURO
    49,08
  • ALTIN
    5727.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'den İsrail'den medet uman Rumlara net uyarı: Bir delilik yaparlarsa silah bizim işimiz
Güncel

Türkiye'den İsrail'den medet uman Rumlara net uyarı: Bir delilik yaparlarsa silah bizim işimiz

'Güney Kıbrıs'ta pişirilmek istenen şey baştan sona radarımızda' diyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Karşımızda akil düşünen, vizyoner yaklaşan, hikmet sahibi insanlar yok. Bir delilik yaparlarsa silah bizim işimiz. Bunlar hiçbir zaman için savaşmış değil. Bu konuları akıllarından bile geçirmemeleri gerekiyor' dedi.

HABER MERKEZİ18 Ekim 2025 Cumartesi 23:11 - Güncelleme:
Türkiye'den İsrail'den medet uman Rumlara net uyarı: Bir delilik yaparlarsa silah bizim işimiz
ABONE OL

Ülke TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevaplayan Dışişleri Bakanı Fidan, "Ege Denizi'ndeki sorun çözülmeyecek bir sorun değil. Ama herkes şundan korkuyor. Ben bu sorunu çözdüğüm zaman bu benim iktidarıma mâl olur mu? Hikaye bu. Umarız sayın Miçotakis görevdeyken bunu yapma imkanımız olur. Mazareti ne olursa olsun biz devletiz, kullanılan dile dikkat ederiz. Bu olumsuzlukları ilk başlatan bir olmayız ama cevapsız da kalamayız" dedi.

"BU GÜNAHI NASIL ÖDEYECEKLER"

Güney Kıbrıs'ın, Gazze'deki soykırıma ev sahipliği yapan ülkelerin başında olduğunu ifade eden Fidan, "Ama Kıbrıs bakın oradan kalkan uçaklar çok fazla Filistinlinin ölmesine neden oldu. Bu günahı nasıl ödeyecekler, altından nasıl kalkacaklar bilemiyorum" diye konuştu.

"BİR DELİLİK YAPARLARSA SİLAH BİZİM İŞİMİZ"

İsrail'in GKRY'ne verdiği silahlar hakkında ise Fidan, "Karşımızda akil düşünen, vizyoner yaklaşan, hikmet sahibi insanlar yok. Bir delilik yaparlarsa silah bizim işimiz. Bunlar hiçbir zaman için savaşmış değil. Bu konuları akıllarından bile geçirmemeleri gerekiyor. Biz deşifre ettik. Böyle bir hamle var. Biz bununla ilgili Uluslararası birimlere kaydımızı yaptık. NATO'ya, AB'ye kaydımızı geçirdik. Burada çok haince bir düşünce var. Bu muhataplarla konuşun dedik" değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.